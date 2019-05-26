Fenerbahçeli oyuncudan veda paylaşımı!
Fenerbahçe'de gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Roman Neustadter, Antalyaspor maçı öncesi sosyal medya hesabından 'son gün' notuyla bir paylaşım yaptı.
Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe yeni sezon için yepyeni bir kadroyla girmeye hazırlanıyor. Öte yandan, sarı-lacivertli ekipten ayrılık haberleri gelmeye de devam ediyor.
Valbuena'nın ardından Roman Neustadter de sarı-lacivertli takıma veda etti...
Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Roman Neustadter'den veda mesajı geldi. Rus futbolcu, karşılaşma öncesi formasının fotoğrafıyla 'son gün' mesajını paylaştı.
2016 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, 108 kez sarı-lacivertli formayı giyerken 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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