26 Mayıs 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli oyuncudan veda paylaşımı!

F.Bahçeli oyuncudan veda paylaşımı!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 Giriş Tarihi: 26.05.2019

'de gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerden olan , maçı öncesi sosyal medya hesabından 'son gün' notuyla bir paylaşım yaptı.

Bu sezon beklentilerin çok altında kalan yeni sezon için yepyeni bir kadroyla girmeye hazırlanıyor. Öte yandan, sarı-lacivertli ekipten ayrılık haberleri gelmeye de devam ediyor.

Valbuena'nın ardından de sarı-lacivertli takıma veda etti...

'in son haftasında 'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Roman Neustadter'den veda mesajı geldi. Rus futbolcu, karşılaşma öncesi formasının fotoğrafıyla 'son gün' mesajını paylaştı.

2016 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, 108 kez sarı-lacivertli formayı giyerken 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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