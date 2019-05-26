26 Mayıs 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fransa Açık sürprizle başladı

Fransa Açık sürprizle başladı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.05.2019

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ın () ilk turunda Alman , Rus Anastasia Potapova'ya 2-0 yenilerek elendi.

Fransa'nın başkenti 'te başlayan turnuvanın ilk turunda, dünya 5 numarası Kerber ile klasmanın 81. basamağındaki Potapova karşılaştı.

Üç grand slam şampiyonluğu bulunan Kerber'i bir saat 13 dakika süren mücadele sonunda 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen 18 yaşındaki Potapova, ikinci tura yükseldi.

Potapova, ikinci turda Çinli Yafan Wang ile Çek Marketa Vondrousova maçının galibiyle mücadele edecek.



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