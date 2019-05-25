25 Mayıs 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gündeminde Adam Maher var!

Fenerbahçe eski gözdesinin peşinde!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 Giriş Tarihi: 25.05.2019

'nin, bir dönem forması da giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu 'i yeniden listesine aldığı öne sürüldü. basınından De Telegraaf'ın haberine göre sarı-lacivertli takımın, bonservisi elinde olan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için rakipleri ise bir hayli fazla.

Geride bıraktığımız sezonu Ligi takımlarından 'da geçiren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre , kulübü ile sözleşmesi sona eren genç futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

Kulübüyle biten sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Adam Maher'i sarı-lacivertlilerin yanı sıra Blackburn Rovers, , Brescia ve Celtic de listesine dahil etti. Bu kulüplerin oyuncuyu kapmak için sıraya girdiği ve başarılı orta sahayla temas kurdukları ifade edildi.



OSMANLISPOR'DA OYNAMIŞTI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonlarda da ilgilendiği Fas asıllı Hollandalı futbolcu, ülkemizde daha önce forması giymişti. 1993 doğumlu yıldız isim, Hollanda ile 5 karşılaşmada görev aldı. Bu sezon AZ Alkmaar formasıyla 29 maça çıkan Maher, 2 gol atarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

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