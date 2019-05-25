Fenerbahçe'nin gündeminde Adam Maher var!
Fenerbahçe'nin, bir dönem Osmanlıspor forması da giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Adam Maher'i yeniden listesine aldığı öne sürüldü. Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre sarı-lacivertli takımın, bonservisi elinde olan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için rakipleri ise bir hayli fazla.
Geride bıraktığımız sezonu Hollanda Ligi takımlarından AZ Alkmaar'da geçiren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Adam Maher ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre Fenerbahçe, kulübü ile sözleşmesi sona eren genç futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.
Kulübüyle biten sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Adam Maher'i sarı-lacivertlilerin yanı sıra Blackburn Rovers, Queens Park Rangers, Brescia ve Celtic de listesine dahil etti. Bu kulüplerin oyuncuyu kapmak için sıraya girdiği ve başarılı orta sahayla temas kurdukları ifade edildi.
OSMANLISPOR'DA OYNAMIŞTI
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonlarda da ilgilendiği Fas asıllı Hollandalı futbolcu, ülkemizde daha önce Osmanlıspor forması giymişti. 1993 doğumlu yıldız isim, Hollanda Milli Takımı ile 5 karşılaşmada görev aldı. Bu sezon AZ Alkmaar formasıyla 29 maça çıkan Maher, 2 gol atarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.
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