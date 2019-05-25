25 Mayıs 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Emre'den sonra Mert Günok da yuvaya dönüyor

Emre'den sonra ikinci bomba! O da yuvaya dönüyor
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 Giriş Tarihi: 25.05.2019

ile gelecek sezon için anlaşma sağlayan , 'u da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Gelecek sezon için planlama yapan 'de altyapıda yetişen , yuvaya dönüyor. Geçtiğimiz günlerde tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık ön anlaşma sağlayan Sarı-lacivertli ekip, alt yapısında yetişen Medipol Başakşehirli milli kaleci Mert Günok'u renklerine bağlayacak. Sözleşmesi sona erecek 'den boşalacak yeri Mert Günok ile doldurmak isteyen Sarı-lacivertli yönetim, ilk adımı atarak teklifini sundu. 2018-19 sezonunda forması ile ligde 34, Avrupa ve 'nda 2'şer maça çıkan Mert Günok'un menajeri Batur Altıparmak, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü'ne giderek anlaşmanın detaylarını konuştu. Günok'un da yapılan teklife sıcak baktığı ve yeniden Sarı-lacivertli forma için mücadele edeceği öğrenildi.

VOLKAN KAPANIŞ YAPACAK

Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel ise ligin son haftasında oynanacak karşılaşmasında sarı-lacivertli formayı son kez giyecek. Kartalspor'dan 2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Volkan Demirel, 17 sene sonra vedaya hazırlanıyor. 'in kart cezalısı olduğu haftada yönetimin 'jübileni yap' demesi üzerine ligin son maçında sahada yer alacak olan Volkan Demirel, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 15 mücadelede görev alırken kalesinde 19 gol gördü.

Fenerbahçe'nin gündeminde Adam Maher var!

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