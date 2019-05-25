Fenerbahçe'de Emre'den sonra Mert Günok da yuvaya dönüyor
Emre Belözoğlu ile gelecek sezon için anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Mert Günok'u da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Gelecek sezon için planlama yapan Fenerbahçe'de altyapıda yetişen Mert Günok, yuvaya dönüyor. Geçtiğimiz günlerde tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile 1 yıllık ön anlaşma sağlayan Sarı-lacivertli ekip, alt yapısında yetişen Medipol Başakşehirli milli kaleci Mert Günok'u renklerine bağlayacak. Sözleşmesi sona erecek Volkan Demirel'den boşalacak yeri Mert Günok ile doldurmak isteyen Sarı-lacivertli yönetim, ilk adımı atarak teklifini sundu. 2018-19 sezonunda Medipol Başakşehir forması ile ligde 34, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda 2'şer maça çıkan Mert Günok'un menajeri Batur Altıparmak, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü'ne giderek anlaşmanın detaylarını konuştu. Günok'un da yapılan teklife sıcak baktığı ve yeniden Sarı-lacivertli forma için mücadele edeceği öğrenildi.
VOLKAN KAPANIŞ YAPACAK
Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel ise ligin son haftasında oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında sarı-lacivertli formayı son kez giyecek. Kartalspor'dan 2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Volkan Demirel, 17 sene sonra vedaya hazırlanıyor. Harun Tekin'in kart cezalısı olduğu haftada yönetimin 'jübileni yap' demesi üzerine ligin son maçında sahada yer alacak olan Volkan Demirel, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 15 mücadelede görev alırken kalesinde 19 gol gördü.
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