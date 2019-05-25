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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Nedeni ortaya çıktı
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, takımı tamamen yenilemeyi hedefliyor. Şimdiden Emre Belözoğlu ve Allahyar ile söz kesen Fenerbahçe'de gözler Brahimi'ye çevrildi. Kanarya'da yıldız ismin ise takımdan ayrılması kesinleşirken nedeni de belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi...
Giriş Tarihi: 25.05.2019 00:25 Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 07:00
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