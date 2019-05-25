25 Mayıs 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Nedeni ortaya çıktı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, takımı tamamen yenilemeyi hedefliyor. Şimdiden Emre Belözoğlu ve Allahyar ile söz kesen Fenerbahçe'de gözler Brahimi'ye çevrildi. Kanarya'da yıldız ismin ise takımdan ayrılması kesinleşirken nedeni de belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi...

Giriş Tarihi: 25.05.2019 00:25 Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 07:00
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçının ardından transferde imzalar atılmaya başlanacak...

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Nedeni ortaya çıktı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, takımı tamamen yenilemeyi hedefliyor.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Nedeni ortaya çıktı

Şimdiden Emre Belözoğlu ve Allahyar ile söz kesen Fenerbahçe'de gözler Brahimi'ye çevrildi.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Nedeni ortaya çıktı

Kanarya'da yıldız ismin ise takımdan ayrılması kesinleşirken nedeni de belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi...

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Nedeni ortaya çıktı

A BOLA, Fenerbahçe'nin Porto ile sözleşmesi sona eren Yacine Brahimi'ye 3 milyon euro imza parası ve yıllık 3 milyon euro ücret önerdiğini bildirdi.

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