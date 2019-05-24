25 Mayıs 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Comolli, Başakşehir maçını tribünden izledi

Comolli İrfan Can'ı tribünden izledi
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 Giriş Tarihi: 24.05.2019

ile sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Deivid de Souza, ile arasında oynanan müsabakayı tribünden takip etti. Comolli'nin ismi Fenerbahçe ile anılan 'yi izlediği iddia edildi.

'in son haftasında ile arasında oynanan müsabakada tribünde ile sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Deivid de Souza da vardı. Maçı tribünlerden takip eden ikilinin son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan 'yi izleyip rapor tuttuğu gözlendi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Göksel Gümüşdağ Emre Belözoğlu'nu açıkladı! Fenerbahçe... Göksel Gümüşdağ Emre Belözoğlu'nu açıkladı! Fenerbahçe...
UEFA'dan Galatasaray'a iyi ve Fenerbahçe'ye kötü haber! UEFA'dan Galatasaray'a iyi ve Fenerbahçe'ye kötü haber!
Kararını açıkladı! F.Bahçe'ye geri dönecek Kararını açıkladı! F.Bahçe'ye geri dönecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör