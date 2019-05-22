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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Antalyaspor hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Antalyaspor hazırlıklarına başladı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 Giriş Tarihi: 22.05.2019

’in son haftasında pazar günü sahasında ’u konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 'in 34. ve son haftasında sahasında ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına start verdi. Sarı-lacivertli oyuncular, bir günlük aranın ardından Antalya mesaisine, 'nde başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimde gerçekleştirilen idmanda Erzurumspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla hazırlıklarını sürdürdü. İdman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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