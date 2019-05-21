21 Mayıs 2019, Salı

FENERBAHÇE

Giroud bir yıl daha Chelsea'de

Giroud bir yıl daha Chelsea'de
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.05.2019

ekibi 'de Fransız futbolcu 'nun sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Kulübü, 32 yaşındaki forvet Giroud'nun sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Giroud, Ocak 2018'de transfer olduğu Chelsea'de şu ana kadar 62 maça çıktı ve 17 gol attı.



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