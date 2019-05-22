Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe'ye dönüyor. Yıldız oyuncunun milli aradan sonra resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye dönüyor... Teknik direktör Ersun Yanal'ın tecrübeli oyuncunun transferi için yönetime olumlu rapor verdiği ve milli futbolcunun 1-2 yıl daha futbol oynadıktan sonra Fenerbahçe formasıyla jübile yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan 38 yaşındaki futbolcuyla ilgili Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan açıklama geldi. Gümüşdağ, Emre'nin sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili "Emre Belözoğlu'nun 1 sene daha Fenerbahçe'de oynayıp, orada futbolu bırakma isteği var." ifadelerini kullandı.

MİLLİ MAÇLARDAN SONRA İMZA ATACAK

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun Ay-Yıldızlıların 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yapacağı İzlanda ve Fransa maçlarından sonra resmi imzayı atacağı öğrenildi.