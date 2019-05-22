22 Mayıs 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor!

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 Giriş Tarihi: 22.05.2019

'in tecrübeli futbolcusu yeniden 'ye dönüyor. Yıldız oyuncunun milli aradan sonra resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Başakşehir'in yıldız futbolcusu , 'ye dönüyor... Teknik direktör 'ın tecrübeli oyuncunun transferi için yönetime olumlu rapor verdiği ve milli futbolcunun 1-2 yıl daha oynadıktan sonra Fenerbahçe formasıyla jübile yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan 38 yaşındaki futbolcuyla ilgili Başkanı 'dan açıklama geldi. Gümüşdağ, Emre'nin sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili "Emre Belözoğlu'nun 1 sene daha Fenerbahçe'de oynayıp, orada futbolu bırakma isteği var." ifadelerini kullandı.

MİLLİ MAÇLARDAN SONRA İMZA ATACAK

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun Ay-Yıldızlıların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yapacağı İzlanda ve maçlarından sonra resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Haldun Domaç: "Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye faydalı olacaktır"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den Abdullah Avcı bombası! 3 yıllık sözleşme F.Bahçe'den Abdullah Avcı bombası! 3 yıllık sözleşme
Fenerbahçe Antalyaspor hazırlıklarına başladı Fenerbahçe Antalyaspor hazırlıklarına başladı
Emre Belözoğlu'dan flaş F.Bahçe kararı! Gelecek sezon... Emre Belözoğlu'dan flaş F.Bahçe kararı! Gelecek sezon...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör