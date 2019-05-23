23 Mayıs 2019, Perşembe
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Avcı ile bir görüşme yapılmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 Giriş Tarihi: 23.05.2019
Fenerbahçe, medyada yer alan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı ile görüşüldüğü iddiaları ile ilgili resmi sitesinden açıklama yaptı.
Avcı ile bir görüşme yapılmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Dün ve bugün itibariyle basında yer alan Abdullah Avcı iddiaları üzerine, bu konu hakkında bir kez daha açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Sayın Abdullah Avcı için hiçbir girişimimiz olmamış; Sayın Avcı ile direkt veya dolaylı olarak herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. "
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