17 Mart 2019, Pazar
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Frey yarın ameliyat oluyor
Giriş Tarihi: 16.03.2019
Michael Frey yarın kasığından ameliyat olacak.
Ersun Yanal, İsviçreli oyuncunun uzun süredir pubis teşhisi nedeniyle problemi olduğunu açıkladı. Almanya'da bıçak altına yatacak olan Frey'in ortalama 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Sarı-lacivertli forma ile Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 18 maçta 5 gole imza atan Frey, son dönemde şans bulmakta zorlanıyordu.
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