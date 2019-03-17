17 Mart 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Frey yarın ameliyat oluyor

Frey yarın ameliyat oluyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.03.2019

Michael Frey yarın kasığından ameliyat olacak.

, İsviçreli oyuncunun uzun süredir pubis teşhisi nedeniyle problemi olduğunu açıkladı. 'da bıçak altına yatacak olan Frey'in ortalama 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Sarı-lacivertli forma ile ve Avrupa Ligi'nde 18 maçta 5 gole imza atan Frey, son dönemde şans bulmakta zorlanıyordu.
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