17 Mart 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Kampanya start alıyor

Kampanya start alıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.03.2019

, kulübün yükünü azaltacak projeye önümüzdeki hafta start verecek.

İlk bağışı bizzat Başkan 'un yapacağı bildirildi. Camianın tüm paydaşlarını bir araya getirecek olan ve yükünü azaltmayı hedefleyen kampanyanın organizatörlük görevini yöneticilerden Erol Bilecik'in üstleneceği ifade edildi.
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