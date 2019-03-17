17 Mart 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Taraftarın gözü hâlâ fikstürde!

Taraftarın gözü hâlâ fikstürde!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.03.2019

Süper Lig'de 31 puana ulaşan , düşme hattından biraz daha uzaklaşsa da hala tehlike sürüyor.

Taraftarlar internette en çok ''nin kalan maçları' araması yapıyor. İşte Kanarya'nın son 8 maçı: MKE Ankaragücü (D), , Alanya (D), , (D), Akhisar, Erzurumspor (D) ve .
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Kampanya start alıyor Kampanya start alıyor
Comolli dönemi sona eriyor! Sebebi ise... Comolli dönemi sona eriyor! Sebebi ise...
Frey yarın ameliyat oluyor Frey yarın ameliyat oluyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör