17 Mart 2019, Pazar
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Taraftarın gözü hâlâ fikstürde!
Giriş Tarihi: 16.03.2019
Süper Lig'de 31 puana ulaşan Fenerbahçe, düşme hattından biraz daha uzaklaşsa da hala tehlike sürüyor.
Taraftarlar internette en çok 'Fenerbahçe'nin kalan maçları' araması yapıyor. İşte Kanarya'nın son 8 maçı: MKE Ankaragücü (D), Galatasaray, Alanya (D), Trabzonspor, Kasımpaşa (D), Akhisar, Erzurumspor (D) ve Antalyaspor.
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