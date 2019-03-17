17 Mart 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Tartışmasız lider

Tartışmasız lider
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.03.2019

Play-off’a kalmayı garantileyen sarı lacivertliler, Euroleague’de normal sezona damga vurdu. Obradovic’in öğrencileri, sahasında namağlup tek takım oldu, haftalardır zirvedeki yerini korudu

Euroleague'de üst üste 4 yıldır oynayan Beko, bu sezon da emin adımlarla yoluna devam ediyor. Türkiye'de rakip tanımayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da da fırtına gibi esiyor. Geride kalan 26 maç sonunda 22 galibiyet, 4 yenilgi alan 'in öğrencileri, haftalardır zirvedeki yerini koruyor. Play-off'a kalmayı garantileyen Kanarya, özellikle taraftarı önündeki karşılaşmalarda rakiplerine kabusu yaşatıyor.

FAVORİ FENERBAHÇE

Ülker Salonu'nda oynadığı 13 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmaların birçoğunda rakiplerini farklı skorlarla devirdi. Taraftarlarına yenilgi yüzü göstermeyen sarı-lacivertliler, 4 yenilgiyi ise deplasmanlarda , Khimky, ve 'e karşı aldı. Fenerbahçe, İspanya'nın Vitoria kentinde 17-19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Final Four'un favorisi durumunu gelirken, CSKA Moskova ile Real Madrid de adaylar arasında gösteriliyor.

İŞTE F.BAHÇE'NİN LİDER İSİMLERİ

Avrupa'nın önemli basketbolcuları kadrosunda bulunduran Fenerbahçe Beko'da istatistiklerde zirveye çıkanlar şöyle: Toplam sayı: Vesely (301), 3 sayılık atış: Guduric (36/71), serbest atış: Sloukas (62/67), ribaunt: Melli (114), asist: Sloukas (120), blok: Melli (14).

DAÇKA İÇİN PRESTİJ

Avrupa Ligi'nde bu sezon oynanan 26 maçın yalnızca 3'ünü kazanan Darüşşafaka Tekfen, 23 yenilgi aldı. Ligin son sırasına demir atan Daçka, kalan 4 karşılaşmayı prestij için oynayacak. Temsilcimizin oynayacağı maçlarda alacağı sonuçlar ilk 8'i hedefleyen rakipleri için ise büyük önem taşıyor. Darüşşafa, Play-off'a kalma hesapları yapan takımlardan Bayern Münih ile sahasında, Olympiakos'la da deplasmanda karşılaşacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Kampanya start alıyor Kampanya start alıyor
Comolli dönemi sona eriyor! Sebebi ise... Comolli dönemi sona eriyor! Sebebi ise...
Frey yarın ameliyat oluyor Frey yarın ameliyat oluyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör