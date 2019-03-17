Tartışmasız lider

Play-off’a kalmayı garantileyen sarı lacivertliler, Turkish Airlines Euroleague’de normal sezona damga vurdu. Obradovic’in öğrencileri, sahasında namağlup tek takım oldu, haftalardır zirvedeki yerini korudu

Turkish Airlines Euroleague'de üst üste 4 yıldır Final Four oynayan Fenerbahçe Beko, bu sezon da emin adımlarla yoluna devam ediyor. Türkiye'de rakip tanımayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da da fırtına gibi esiyor. Geride kalan 26 maç sonunda 22 galibiyet, 4 yenilgi alan Zeljko Obradovic'in öğrencileri, haftalardır zirvedeki yerini koruyor. Play-off'a kalmayı garantileyen Kanarya, özellikle taraftarı önündeki karşılaşmalarda rakiplerine kabusu yaşatıyor.



FAVORİ FENERBAHÇE



Ülker Salonu'nda oynadığı 13 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmaların birçoğunda rakiplerini farklı skorlarla devirdi. Taraftarlarına yenilgi yüzü göstermeyen sarı-lacivertliler, 4 yenilgiyi ise deplasmanlarda Anadolu Efes, Khimky, Bayern Münih ve Real Madrid'e karşı aldı. Fenerbahçe, İspanya'nın Vitoria kentinde 17-19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Final Four'un favorisi durumunu gelirken, CSKA Moskova ile Real Madrid de adaylar arasında gösteriliyor.



İŞTE F.BAHÇE'NİN LİDER İSİMLERİ



Avrupa'nın önemli basketbolcuları kadrosunda bulunduran Fenerbahçe Beko'da istatistiklerde zirveye çıkanlar şöyle: Toplam sayı: Vesely (301), 3 sayılık atış: Guduric (36/71), serbest atış: Sloukas (62/67), ribaunt: Melli (114), asist: Sloukas (120), blok: Melli (14).



DAÇKA İÇİN PRESTİJ



Avrupa Ligi'nde bu sezon oynanan 26 maçın yalnızca 3'ünü kazanan Darüşşafaka Tekfen, 23 yenilgi aldı. Ligin son sırasına demir atan Daçka, kalan 4 karşılaşmayı prestij için oynayacak. Temsilcimizin oynayacağı maçlarda alacağı sonuçlar ilk 8'i hedefleyen rakipleri için ise büyük önem taşıyor. Darüşşafa, Play-off'a kalma hesapları yapan takımlardan Bayern Münih ile sahasında, Olympiakos'la da deplasmanda karşılaşacak.