Martin Skrtel 2 yılda ısrarlı
Menajeri Halis, “Comolli 1 yıllık sözleşme önerdi. Skrtel 2 sene istiyor" derken, devre arasında Al Ahli'nin teklifini F.Bahçe'nin reddettiğini söyledi
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Skrtel'in bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin ortaklarından Mithat Halis, Radyospor'a konuştu. Halis, Comolli ile bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Comolli 1 yıllık sözleşme verdi; oyuncumuz 2 yıl istiyor. Fenerbahçe bırakmak istemiyor. Al Ahli takımı (ocakta) son gün Skrtel'e 5.5 milyon euro yıllık ücret teklif etti. Fenerbahçe'ye de çok iyi ücret önerdi. Ama kabul edilmedi" dedi. Halis, Barcelona'nın teklifiyle ilgili olarak da, "34-35 yaşında bir oyuncu bazen Barcelona'ya gitmek istemez, Al Ahli'ye gitmek isteyebilir. Orada üçüncü dördüncü stoper olacak. Bir de her gün antrenman yapacak. Bu yaştan sonra kim çeker bunu. Gidersin Abu Dabi'ye haftada üç gün antrenman, üç gün de golf oynarsın" yorumunu yaptı.
Parma pusuda
Halis, Skrtel'in Parma'ya da transfer olabileceğini belirterek, "Yaşı 35 değil de 25 olsaydı 45-50 milyon euro'ya satılırdı. Skrtel minimum pozisyon hatasıyla oynuyor. Parma ile de anlaşma olabilir" ifadelerini kullandı. Skrtel, ligde bu sezon 20 maçta oynadı, 1 gol kaydetti
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