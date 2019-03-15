15 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması

Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019

Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör ile gelecek sezon da yola devam edileceği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasından: " takımımız bu sene ligi bitirebildiği en üst konumda bitirecek; gelecek sezon da hocamız önderliğindeki yapılanmasıyla zirve yürüyüşünü emin adımlarla gerçekleştirecektir"

Sarı-lacivertli kulüpten, Ersun Yanal ile yolların ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili yapılan açıklamada, "Zor bir sene geçiren futbol takımımızın, hocamız Ersun Yanal göreve geldikten sonra artan performansı oyun içi istatistikleriyle sabittir. Futbol takımımız bu sene ligi bitirebildiği en üst konumda bitirecek; gelecek sezon da hocamız Ersun Yanal önderliğindeki yapılanmasıyla zirve yürüyüşünü emin adımlarla gerçekleştirecektir." ifadeleri kullanıldı.

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