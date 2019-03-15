Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Sivasspor Kadıköy'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Fenerbahçe alt sıralardan kurtulmak için kazanmak istiyor. Sivasspor ise deplasmanda 3 puan peşinde. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Ligde tarihindeki en kötü sezonunu yaşayan ve düşme hattının sadece 1 puan üstünde 14. sırada yer alan sarılacivertliler, kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde iyi bir grafik yakalayan 34 puanlı Yiğidolar ise Avrupa kupalarını zorlama peşinde.

Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın önemini bildiklerini ve ona göre hazırlandıklarını belirterek, "Geçen hafta Başakşehir karşısında iyi oynadık ama skora yansıtamadık. Sivasspor önünde taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı alıp, çıkışa geçmek istiyoruz" dedi. Takım dün yapılan idmanın ardından tesislerde kampa girdi

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de, Demir Grup Sivasspor maçında 2 futbolcu yer alamayacak, 1 oyuncunun durumu ise maç günü belli olacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz ile sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena, yarın forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki son 2 maçı kaçıran Nabil Dirar'ın ise durumu maç günü netlik kazanacak. Dirar'ın da bu karşılaşmada forma giyme şansının zayıf olduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

ERSUN YANAL'IN KADIKÖY'DE LİG YENİLGİSİ YOK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de ligde yenilgisi bulunmuyor. Sarı-lacivertli ekibin başında Kadıköy'de 22 lig maçına çıkan Yanal, 17 galibiyet, 5 beraberlik alırken, hiç yenilgi yaşamadı.

FENERBAHÇE İLE SİVASSPOR 26. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 26. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 25 maçtan 16'sını Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 7 maçı kaybetmeyen, 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe'nin toplam 59 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Sivas'taki müsabaka 0-0 tamamlandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'de İstanbul'da 13. kez karşılaşacak. İki takım arasında Kadıköy'de yapılan 12 maçtan 10'unu sarı-lacivertli ekip, birini kırmızı-beyazlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere bitti.

Kadıköy'de Sivasspor'a 31 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 11 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'daki maçta ev sahibi ekip 4-1 galip geldi. Öte yandan Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda gol attığı rakibine son 4 randevuda puan kaybetmedi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.



1 YIL SONRA YILDIRIM



Merkez Hakem Kurulu, Demir Grup Sivasspor maçına Bülent Yıldırım'ı atadı. Yıldırım bir yıl aradan sonra Kadıköy'de maça çıkacak. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Koray Gençerler



DERBİDE 3 PENALTIYI 'ES' GEÇTİ



Bülent Yıldırım, Ülker Stadı'nda en son geçen sezon 17 Mart 2018'de 0-0 biten Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük çaldı. Sarı-lacivertliler, o maçta 3 penaltılarını vermediği gerekçesiyle Yıldırım'a büyük tepki göstermişti.



SİVAS'I TAŞIYACAK UÇAĞA YILDIRIM İSABET ETTİ



Demir Grup Sivasspor kafilesini, İstanbul'a taşıyacak uçağa yıldırım isabet etti. Tarifeli uçağa, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptığı esnada yıldırım isabet ettiği bildirildi. 16.30'da uçuş yapması planlanan kafile, uçağın uçuşa hazır hale getirilmesini beklemek için Sivasspor Tesisleri'ne geri dönmek zorunda kaldı.