15 Mart 2019, Cuma
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Fenerbahçe'den kınama mesajı
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019
Fenerbahçe Kulübü, Yeni Zelanda'daki 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırı için kınama mesajı paylaştı.
Fenerbahçe Kulübü, Yeni Zelanda'daki 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırı için kınama mesajı paylaştı.
Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırıyı kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
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