15 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den kınama mesajı

Fenerbahçe'den kınama mesajı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019

Kulübü, 'daki 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırı için kınama mesajı paylaştı.

Kulübü, 'daki 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırı için kınama mesajı paylaştı.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırıyı kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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