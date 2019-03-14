14 Mart 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 14.03.2019
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, tedavileri süren Josue Sa, Veysel Sarı, Fode Koita, Stipe Perica ve David Pavelka'nın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştıkları belirtildi.
Bu oyuncuların, Akhisarspor maçında oynayıp oynayamayacağının yarın yapılacak idmandan sonra netleşeceği kaydedildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!