14 Mart 2019, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 14.03.2019

, 'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, tedavileri süren Josue Sa, , Fode Koita, Stipe Perica ve David Pavelka'nın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştıkları belirtildi.

Bu oyuncuların, Akhisarspor maçında oynayıp oynayamayacağının yarın yapılacak idmandan sonra netleşeceği kaydedildi.

, yarın yapacağı idmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.



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