15 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Golcünün adı var ama golü yok!

Golcünün adı var ama golü yok!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 14.03.2019

F.Bahçe, forvetlerde uzun süredir sıkıntı yaşıyor. Son 10 sezonda takımın en çok gol atan santrforu Persie...

'de santrfor sıkıntısı can sıkıyor! Sarı-lacivertlilerin golcü konusunda yüzü gülmüyor... Golcüler ligde geriden kalan 25 haftada çok kısır bir görüntü çizerken, 14 maçta 3, Frey 13 maçta 3, Slimani ise 15 maçta yalnızca 1 gol atabildi. Forvetler arasında son 10 sezonda yalnızca , 16 gol atarak 15 gol barajını geçebildi. Hollandalı forvet o dönem çok eleştirilse de takıma en çok gol katkısı veren isim oldu.

Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu!

Son 10 sezonda en çok gol atan santrforlar şöyle:

2017/18 Soldado, Fernandao 9 gol,

2016/17 Sow 12 gol,

2015/16 Persie 16, Fernandao 13 gol,

2014/15 Sow 14, Webo 8 gol,

2013/14 Sow 15, Emenike 12 gol,

2012/13 Sow 15, Webo 7 gol,

2011/12 Bienvenu 7, Sow 6 gol,

2010/11 Niang 15, Semih 10 gol,

2009/10 Güiza 11, Semih 6 gol,

2008/09 Güiza 11, Semih 7 gol.

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