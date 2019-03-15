Golcünün adı var ama golü yok!
F.Bahçe, forvetlerde uzun süredir sıkıntı yaşıyor. Son 10 sezonda takımın en çok gol atan santrforu Persie...
Fenerbahçe'de santrfor sıkıntısı can sıkıyor! Sarı-lacivertlilerin golcü konusunda yüzü gülmüyor... Golcüler ligde geriden kalan 25 haftada çok kısır bir görüntü çizerken, Soldado 14 maçta 3, Frey 13 maçta 3, Slimani ise 15 maçta yalnızca 1 gol atabildi. Forvetler arasında son 10 sezonda yalnızca Robin Van Persie, 16 gol atarak 15 gol barajını geçebildi. Hollandalı forvet o dönem çok eleştirilse de takıma en çok gol katkısı veren isim oldu.
Son 10 sezonda en çok gol atan santrforlar şöyle:
2017/18 Soldado, Fernandao 9 gol,
2016/17 Sow 12 gol,
2015/16 Persie 16, Fernandao 13 gol,
2014/15 Sow 14, Webo 8 gol,
2013/14 Sow 15, Emenike 12 gol,
2012/13 Sow 15, Webo 7 gol,
2011/12 Bienvenu 7, Sow 6 gol,
2010/11 Niang 15, Semih 10 gol,
2009/10 Güiza 11, Semih 6 gol,
2008/09 Güiza 11, Semih 7 gol.
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