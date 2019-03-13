13 Mart 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe golcüsünü buldu! Slimani'nin yerine o geliyor

Spor Toto Süper Lig'de 25 hafta sonunda topladığı 28 puanla tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara şimdiden başlandı. Sezon başında Leicester City'den kiralanan Islam Slimani'nin yetersiz performansı sonrası forvet transferinde titiz davranan sarı-lacivertliler yeni golcüsünü buldu.

Giriş Tarihi: 13.03.2019 11:33
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Fenerbahçe golcüsünü buldu! Slimani'nin yerine o geliyor

Fenerbahçe, bu sezon hafızalardan silmek isteyeceği bir sezon yaşıyor.

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Fenerbahçe golcüsünü buldu! Slimani'nin yerine o geliyor

Sarı-Lacivertliler 25. Haftası geride kalan ligde, halen alt sıralardan kurtulabilmiş değil.

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Fenerbahçe golcüsünü buldu! Slimani'nin yerine o geliyor

Taraftarları oldukça hayal kırıklığına uğratan yönetim, gelecek sezon ise şampiyon olacak bir kadro oluşturmanın peşinde.

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Fenerbahçe golcüsünü buldu! Slimani'nin yerine o geliyor

Buna göre, sarı-lacivertliler Soldado'nun kalma ihtimaline göre 2 ya da 3 forvet transferi yapacak.

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Fenerbahçe golcüsünü buldu! Slimani'nin yerine o geliyor

Bu golcü transferlerinden bir tanesi tartışılmayacak yıldız bir isim olacak.

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