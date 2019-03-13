13 Mart 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe golcüsünü buldu! Slimani'nin yerine o geliyor
Spor Toto Süper Lig'de 25 hafta sonunda topladığı 28 puanla tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara şimdiden başlandı. Sezon başında Leicester City'den kiralanan Islam Slimani'nin yetersiz performansı sonrası forvet transferinde titiz davranan sarı-lacivertliler yeni golcüsünü buldu.
Giriş Tarihi: 13.03.2019 11:33
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