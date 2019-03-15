Ersun Yanal'dan Mehmet Topal ve Ayew görev

İyileşen Mehmet Topal bugün orta sahayı kontrol edecek. Cezası biten Ayew ise sağ kanatta gol&asist kovalayacak

Kanarya'da ilk onbirde dört değişiklik bekleniyor. Adalesindeki ağrılar nedeniyle Başakşehir maçında görev alamayan Mehmet Topal, doktorların yoğun tedavisi ile iyileşti. Tecrübeli isim bu akşam formasını geri alırken, Tolgay ile birlikte orta sahayı kontrol edecek. Cezası biten Ayew'i de Ersun Yanal'ın sağ kanada monte etmesi bekleniyor. Ganalı hem gol arayacak hem de arkadaşlarına pozisyon hazırlayacak. Savunmada sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine Skrtel'in yanında Sadık Çiftpınar, kalede ise Harun Tekin yer alacak. Muhtemel onbir şöyle: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Mosses, Zajc, Ayew ve Soldado.



Ersun Yanal'ın kalesi



Fenerbahçe Ersun Yanal ile Kadıköy'de hiç kaybetmedi. (22 maç, 17 galibiyet, 5 beraberlik). DG Sivasspor da İstanbul'dan çıkamıyor! Ülker Stadı'nda rakibiyle bugüne kadar 12 kez karşılaşan Fenerbahçe, 10 maçı kazandı, 1 kez berabere kaldı. Sivasspor 1 kez kazanabildi.