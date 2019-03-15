15 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Ersun Yanal'dan Mehmet Topal ve Ayew görev

Ersun Yanal'dan Mehmet Topal ve Ayew görev
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.03.2019

İyileşen bugün orta sahayı kontrol edecek. Cezası biten Ayew ise sağ kanatta gol&asist kovalayacak

Kanarya'da ilk onbirde dört değişiklik bekleniyor. Adalesindeki ağrılar nedeniyle Başakşehir maçında görev alamayan , doktorların yoğun tedavisi ile iyileşti. Tecrübeli isim bu akşam formasını geri alırken, Tolgay ile birlikte orta sahayı kontrol edecek. Cezası biten Ayew'i de 'ın sağ kanada monte etmesi bekleniyor. Ganalı hem gol arayacak hem de arkadaşlarına pozisyon hazırlayacak. Savunmada sarı kart cezalısı 'in yerine Skrtel'in yanında Sadık Çiftpınar, kalede ise yer alacak. Muhtemel onbir şöyle: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Mosses, Zajc, Ayew ve .

Ersun Yanal'ın kalesi

Ersun Yanal ile 'de hiç kaybetmedi. (22 maç, 17 galibiyet, 5 beraberlik). DG da 'dan çıkamıyor! Ülker Stadı'nda rakibiyle bugüne kadar 12 kez karşılaşan Fenerbahçe, 10 maçı kazandı, 1 kez berabere kaldı. Sivasspor 1 kez kazanabildi.

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