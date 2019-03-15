15 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

THY’de rakip Barça

THY’de rakip Barça
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.03.2019

, 'nin 26. haftasında bugün Lassa'yı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Son yıllarda THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımlarından sarı-lacivertliler, bu sezon da iyi grafiğini sürdürüyor. Obradovic'in öğrencileri, ligin geride kalan bölümünde 25 maçta aldığı 21 galibiyet, 4 yenilgiyle liderlik koltuğunda

Deplasmanda yenmişti

Play-Off'lara kalmayı sezonun bitimine 8 maç kala garantileyen F.Bahçe, playoff'ta saha avantajını da elde etmişti. Barcelona ise 15 galibiyet, 10 mağlubiyetle 5. sırada. İki takım arasında 'da oynanan maçı Fener, 84-65 kazanmıştı.

Kadroyu değiştiriyor

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 21 maçta dokuz galibiyet elde etti. Kanarya ayrıca, son altı Avrupa Ligi karşılaşmasında da rakibini mağlup etmeyi başardı. Öte yandan , bu sezon Avrupa'da 11 farklı oyuncuya ilk beşte süre verdi ve tüm maçlara ilk beşte başlayan hiçbir oyuncu olmadı. Fenerbahçe Beko'da ayrıca Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne'nin sakatlıkları bulunuyor.

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