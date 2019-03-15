THY’de rakip Barça
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında bugün Barcelona Lassa'yı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Son yıllarda THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımlarından sarı-lacivertliler, bu sezon da iyi grafiğini sürdürüyor. Obradovic'in öğrencileri, ligin geride kalan bölümünde 25 maçta aldığı 21 galibiyet, 4 yenilgiyle liderlik koltuğunda
Deplasmanda yenmişti
Play-Off'lara kalmayı sezonun bitimine 8 maç kala garantileyen F.Bahçe, playoff'ta saha avantajını da elde etmişti. Barcelona ise 15 galibiyet, 10 mağlubiyetle 5. sırada. İki takım arasında İspanya'da oynanan maçı Fener, 84-65 kazanmıştı.
Kadroyu değiştiriyor
Sarı-lacivertli takım, rakibiyle THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 21 maçta dokuz galibiyet elde etti. Kanarya ayrıca, son altı Avrupa Ligi karşılaşmasında da rakibini mağlup etmeyi başardı. Öte yandan Zeljko Obradovic, bu sezon Avrupa'da 11 farklı oyuncuya ilk beşte süre verdi ve tüm maçlara ilk beşte başlayan hiçbir oyuncu olmadı. Fenerbahçe Beko'da ayrıca Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne'nin sakatlıkları bulunuyor.
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