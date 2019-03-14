Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Sivasspor maçı kadrosunda yok
Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın kafilesinde Nabil Dirar yer almadı.
Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçında sahasında Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Nabil Dirar sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.
Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir deplasmanında oynan maçta da forma giyemeyen Dirar böylece üst üste ikinci maçını kaçıracak.
FENERBAHÇE KAMPA GİRDİ
Sarı lacivertli ekip, Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Ersun Yanal yönetiminde saat 18.00'de başlayan antrenmanda sarı lacivertli futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon çalıştı.
Fenerbahçe, bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
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