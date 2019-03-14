14 Mart 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Sivasspor maçı kadrosunda yok

F.Bahçe'ye kötü haber! O isim kadroda yok
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 Giriş Tarihi: 14.03.2019

'nin Demir Grup ile oynayacağı karşılaşmanın kafilesinde yer almadı.

Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçında sahasında 'u ağırlayacak olan 'de sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir deplasmanında oynan maçta da forma giyemeyen Dirar böylece üst üste ikinci maçını kaçıracak.

FENERBAHÇE KAMPA GİRDİ

Sarı lacivertli ekip, Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ersun Yanal yönetiminde saat 18.00'de başlayan antrenmanda sarı lacivertli futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon çalıştı.

Fenerbahçe, bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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