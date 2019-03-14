14 Mart 2019, Perşembe
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Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a hazır
Giriş Tarihi: 14.03.2019
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı lacivertli ekip, bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
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