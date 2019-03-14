14 Mart 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a hazır

F.Bahçe'de Sivasspor'a hazırlıkları tamamlandı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.03.2019

, 'in 26'ncı haftasında ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör yönetimindeki antrenman, saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertli ekip, bu antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayarak 'nde kampa girdi.

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