SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı
Son dakika haberine göre; Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Mehmet Topal maç kadrosundan çıkarıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Medipol Başakşehir, bu akşam saat 19:00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehmet Topal, yapılan son kontrollerinin ardından zorlu deplasman kadrosundan çıkarıldı. Ligin 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan bu yana arka adalesinde çekme bulunan tecrübeli futbolcu, Başakşehir maçında zorunlu olarak takımını yalnız bırakacak.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın son haftalarda vazgeçemediği ve en çok güvendiği isimler arasında yer alan Mehmet Topal, zorlu Başakşehir deplasmanında sakatlığı sebebiyle takımdaki yerini alamayacak.
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