09 Mart 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı

Başakşehir maçı öncesi F.Bahçe'de şok! Kadrodan çıkarıldı...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 Giriş Tarihi: 09.03.2019

Son dakika haberine göre; 'in 25. haftasında Medipol ile karşılaşacak olan 'de tecrübeli futbolcu maç kadrosundan çıkarıldı.

'in 25'inci haftasında Medipol , bu akşam saat 19:00'da 'yi konuk edecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehmet Topal, yapılan son kontrollerinin ardından zorlu deplasman kadrosundan çıkarıldı. Ligin 24'üncü haftasında ile oynanan maçtan bu yana arka adalesinde çekme bulunan tecrübeli futbolcu, Başakşehir maçında zorunlu olarak takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de Mehmet Topal Medipol Başakşehir maçı kadrosundan çıkarıldı

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Teknik direktör 'ın son haftalarda vazgeçemediği ve en çok güvendiği isimler arasında yer alan Mehmet Topal, zorlu Başakşehir deplasmanında sakatlığı sebebiyle takımdaki yerini alamayacak.

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