07 Mart 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Ferdi’ye milli davet geldi

Ferdi’ye milli davet geldi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.03.2019

Ferdi Kadıoğlu, U21 'na davet edildi.

19 yaşındaki oyuncu, Portakallar'ın 24 Mart'ta ABD ve 26 Mart'ta ile oynayacağı maçlarda görev bekleyecek. Sezon başında NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi, 'de henüz şans bulamazken, 'nda 13 dakika forma giydi.
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