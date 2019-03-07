07 Mart 2019, Perşembe
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Ferdi’ye milli davet geldi
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21 Milli Takımı'na davet edildi.
19 yaşındaki oyuncu, Portakallar'ın 24 Mart'ta ABD ve 26 Mart'ta Mısır ile oynayacağı maçlarda görev bekleyecek. Sezon başında NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi, Süper Lig'de henüz şans bulamazken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 13 dakika forma giydi.
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