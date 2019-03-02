F.Bahçe'de yönetimin sabrı taştı! Skrtel'e uyarı...

Fenerbahçe'de yönetimin sözleşme uzatma teklifine hala cevap vermeyen Skrtel’in bu tavrı sabırları taşırdı! Yıldız oyuncuya konuyla ilgili son uyarı yapılırken bir an önce kararını vermesi istendi.

Daha önce sözleşme uzatma teklifi için düşünme süresi isteyen Martin Skrtel için yönetim yeniden harekete geçti. Slovak stopere bir an önce kararını vermesi aksi halde yeni arayışlara girişileceği bildirildi.

İYİ FİYAT İSTİYOR!



Takvim'in haberine göre; Skrtel'in bazı Arap ülkesinden ve ABD'den teklifler aldığı, son imzasını yüksek rakama atmak istediği iddia ediliyor. Ancak yine de ibre Fenerbahçe'ye daha yakın...

3 YILLIK İMZA ISRARI



Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunduğu Martin Skrtel, yönetimden 3 yıllık kontrat talep etmişti. İtalyan basını, Slovak stoper ile Juventus'un da ilgilendiğini iddia ediyor. Martin bu sezon Fenerbahçe'de 18 maçta oynayıp, 2 gol attı.

MİLLİ TAKIMI BIRAKMIŞTI...



Slovakya Milli Takımı'nı bırakan Martin Skrtel, bu kararı almasında Fenerbahçe'deki kariyerinin de etkisi olduğunu açıkladı. Ülke basınına itiraflarda bulunan tecrübeli futbolcu, Avrupa şampiyonası elemelerinde iki-üç maç oynayıp, sonradan yarım bırakmaktansa şimdi noktayı koymanın en doğru seçenek olduğunu vurguladı.