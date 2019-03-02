02 Mart 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Youtube’da 9’uncu sırada

Youtube’da 9’uncu sırada
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.03.2019

Sosyal medyada oldukça güçlü olan Fenerbahçe bunu bir kez daha ispatladı.

Özellikle 'da yaptığı yayınlarla dikkat çeken sarı-lacivertli kulüp Avrupa kulüpleri arasında bu mecrada en çok izlenen 25 kulüpten biri oldu. Barcelona'nın 20,6 milyon ile ilk sırada yer aldığı listede, Fenerbahçe 5,50 milyon ile 9. sırada yer aldı.
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