02 Mart 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku!

Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 Giriş Tarihi: 02.03.2019

'in 24. hafta mücadelesinde ile Rizespor karşı karşıya gelecek... Sarı lacivertliler maçına saatler kala büyük şansızlık yaşadı. Son haftaların en etkili oyuncusu dün antrenmanın son dakikalarında sakatlanınca bugün oynanacak mücadelede forma giyme şansı neredeyse kalmadı.

Son haftalarda 'nin en etkili ve istikrarlı oyuncusu olan , dün akşam yapılan antrenmanın son dakikalarında ayağında ağrı hissedince antrenmanı bıraktığı öğrenildi. Antrenmanın son beş dakikasında meydana gelen gelişmenin boyutu yapılan sağlık kontrolünden sonra netleşti. Nabil Dirar'ın sol bacak alt adalesinde ezik oluştuğu bugünkü Rizespor maçına yetiştirilse bile riske edilmeme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

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Hürriyet'in haberine göre; Kulüp yetkilileri Dirar'ın oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacağını beklenirken yıldız oyuncu büyük ihtimalle forma giyemeyecek gibi gözüküyor. Yanal'ın Dirar'ın yerine sağ tarafta Moses'e sol tarafta da Ayew veya Valbuena'ya forma vermesi bekleniyor.

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