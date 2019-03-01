02 Mart 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Ersun Yanal kararını verdi! Fenerbahçe'de o ismin üstü çizildi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe'de, Ersun Yanal kritik maç öncesi o futbolcunun üstünü çizdi.

Ersun Yanal kararını verdi! Fenerbahçe'de o ismin üstü çizildi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.03.2019

'de, geride kalan 22 haftada 25 puan toplayan ve 14. sırada bulunan , Okan Buruk yönetiminde yükselişe geçen ve son 6 maçından 5 galibiyetle ayrılan 'u konuk edecek.

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