Ersun Yanal kararını verdi! Fenerbahçe'de o ismin üstü çizildi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe'de, Ersun Yanal kritik maç öncesi o futbolcunun üstünü çizdi.

Spor Toto Süper Lig'de, geride kalan 22 haftada 25 puan toplayan ve 14. sırada bulunan Fenerbahçe, Okan Buruk yönetiminde yükselişe geçen ve son 6 maçından 5 galibiyetle ayrılan Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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