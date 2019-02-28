28 Şubat 2019, Perşembe
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Kabusun adı: Okan Buruk!
Giriş Tarihi: 27.02.2019
Bu hafta Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan Fenerbahçe’de Okan Buruk alarmı...
Sarı-lacivertliler, Buruk'a karşı geçtiğimiz sezondan bu yana oynadığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. 2017-18'de Akhisarspor ile Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası Finali'nde de Fenerbahçe'ye karşı üstünlük sağlayan Buruk, bu sezonun ilk yarısında da Çaykur Rizespor ile 3-0'lık galibiyet sevinci yaşamıştı.
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