28 Şubat 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Kabusun adı: Okan Buruk!

Kabusun adı: Okan Buruk!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.02.2019

Bu hafta ’u konuk edecek olan ’de alarmı...

Sarı-lacivertliler, Buruk'a karşı geçtiğimiz sezondan bu yana oynadığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. 2017-18'de Akhisarspor ile 'de 2, Finali'nde de 'ye karşı üstünlük sağlayan Buruk, bu sezonun ilk yarısında da ile 3-0'lık galibiyet sevinci yaşamıştı.

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