Kabusun adı: Okan Buruk!

Bu hafta Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan Fenerbahçe’de Okan Buruk alarmı...

Sarı-lacivertliler, Buruk'a karşı geçtiğimiz sezondan bu yana oynadığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. 2017-18'de Akhisarspor ile Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası Finali'nde de Fenerbahçe'ye karşı üstünlük sağlayan Buruk, bu sezonun ilk yarısında da Çaykur Rizespor ile 3-0'lık galibiyet sevinci yaşamıştı.