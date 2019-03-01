02 Mart 2019, Cumartesi

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Şimdi kazanma vakti! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor 11'i

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Fenerbahçe, Kadıköy'de 19.00'da Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Bu kritik maç öncesi Ersun Yanal 11'ini belirledi...

Giriş Tarihi: 01.03.2019 23:41 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 00:02
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Şimdi kazanma vakti! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor 11'i

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe bu akşam Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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Şimdi kazanma vakti! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor 11'i

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında 3-0'dan geri dönerek moral tazeleyen sarı-lacivertliler, kazanıp hem düşme hattından uzaklaşmak hem de 3 haftalık galibiyet hasretine (2 beraberlik, 1 mağlubiyet) son vermek için sahaya çıkacak.

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Şimdi kazanma vakti! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor 11'i

Kanarya karşılaşma öncesi 25 puanla 14'üncü sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 28 puanla 12'nci durumda.

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Şimdi kazanma vakti! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor 11'i

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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Şimdi kazanma vakti! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor 11'i

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Çaykur Rizespor maçı öncesi oyuncularına 3 puan ikazında bulundu.

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