28 Şubat 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Euroleague'de Türk derbisi Fenerbahçe Beko'nun

Euroleague'de Türk derbisi F.Bahçe Beko'nun
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.02.2019

Avrupa Ligi 24'üncü hafta mücadelesinde Beko, kendi sahasında 'i 84-66 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla galibiyet sayısını 21'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Anadolu Efes ise 9'uncu mağlubiyetini aldı.

ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya ev sahibi Beko; , Green, Datome, Melli ve beşiyle başlarken, deplasman ekibi ise Larkin, Beaubois, Anderson, Moerman ve Dunston beşiyle sahaya çıktı.

Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, Larkin'in iyi hücum performansıyla televizyon molasına 12-9 önde girdi. Televizyon molasının ardından Anadolu Efes hücumdaki iyi performasını sürdürürken, sonrasında Vesely'nin savunma ve hücumdaki etkili oyunu ile Fenerbahçe Beko 18-17 öne geçti ve molasına başvurdu. Moladan istediği dönüşü yapamayan Anadolu Efes, ilk periyodu 20-17 geride kapattı.

Mücadelenin ikinci periyoduna sert savunma ile başlayan Fenerbahçe Beko, 2.5 dakikada 5-0'lık seri yakaladı ve Anadolu Efes molasına gidildi: 25-17. Molanın ardından deplasman ekibi 8-4'lük seri yakalayarak hücumdaki kötü performansını sonlandırdı: 29-25. Fenerbahçe Beko, Guduric ve Datome'nin üst üste üçlük isabetleriyle 17'nci dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 37-25. Periyodun kalan bölümünde de üstünlüğü bırakmayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 14 sayı farkla önde gitti: 43-29.

Üçüncü periyodun ilk 5 dakikalık bölümünde rakibine yalnızca 4 sayı imkanı veren sarı lacivertli ekip, rakip potaya ise bu süreçte 8 sayı gönderdi: 51-33. Moerman'ın etkili performansıyla Anadolu Efes maça yeniden ortak olurken, yıldız oyuncunun periyodun son saniyesinde attığı basketle son periyoda 10 sayılık Fenerbahçe üstünlüğü ile girildi: 57-47.

Maçın final bölümünde yeniden hücumda isabet bulmaya başlayan Fenerbahçe Beko; Guduric, Sloukas ve Datome'nin basketleriyle bitime 6.25 kala farkı yeniden 18'e yükseltti: 68-50. Mücadelenin kalan bölümünde de rakibinin farkı azaltmasına müsaade etmeyen ev sahibi ekip, parkeden 84-66 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE POTASINI 6 DAKİKA 38 SANİYE KAPATTI

Mücadelenin ilk periyodunun bitimine 3.43 kala Moerman'ın elinden üç sayılık basket bulan Anadolu Efes, bu skorun ardından 6 dakika 38 saniye boyunca sayı bulamadı. Fenerbahçe'nin savunma sertliğini aşamayan Anadolu Efes 17 sayıda takılı kalırken, ikinci periyodun bitimine 7.05 kala Larkin bu seriyi sonlandırdı.


SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Carlos Peruga, Piotr Pastusiak

FENERBAHÇE BEKO: Green 2, Melli 4, , Kalinic 15, Sloukas 17, Guduric 11, Vesely 8, Ali Muhammed 8, Ahmet Düverioğlu 2, Datome 13, , Biberovic 4

ANADOLU EFES: Larkin 13, Beaubois 5, , Motum 4, Moerman 18, Pleiss 11, Micic 2, Anderson 5, Dunston 4, Simon 2, Buğrahan Tuncer, Sertaç Şanlı 2

1'İNCİ PERİYOT: 20-17
İLK YARI: 43-29
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-47


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