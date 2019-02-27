Slimani'ye piyango! 3.5 yıllık anlaşma
Fenerbahçe'de gösterdiği performans nedeniyle çokça eleştirilen ve son oynanan iki resmi karşılaşmada kadroya alınmayan İslam Slimani'ye müjde gibi bir haber geldi. Bonservisinin bulunduğu Leicester City, Fransız menajer Claude Puel ile yollarını resmen ayırdı. bu gelişmenin ardından Slimani için bir umut doğdu. Puel'in ayrılığının ardından Celtic menajeri Brandon Rodgers, resmi olarak 3.5 yıllığına Leicester City'nin başına getirildi.
Leicester City Rodgers'ı açıkladı... İngiltere Premier League ekiplerinden Leicester City, takımın başına Brandon Rodgers'ın getirildiğini resmen duyurdu. Rodgers, Celtic'in menajerliğini yaptığı dönemde İslam Slimani'yi transfer etmek istemiş ama başaramamıştı. Brandon Rodgers'ın takımın başına geçmesiyle beraber Slimani'nin önümüzdeki dönemde İngiltere'de yeniden forma giymesi mümkün olabilir.
Rodgers ile Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalayan Leicester City, tecrübeli teknik adamın pazar günü Watford ile oynanacak lig maçında takımın başında olacağını açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı