Slimani'ye piyango! 3.5 yıllık anlaşma

Fenerbahçe'de gösterdiği performans nedeniyle çokça eleştirilen ve son oynanan iki resmi karşılaşmada kadroya alınmayan İslam Slimani'ye müjde gibi bir haber geldi. Bonservisinin bulunduğu Leicester City, Fransız menajer Claude Puel ile yollarını resmen ayırdı. bu gelişmenin ardından Slimani için bir umut doğdu. Puel'in ayrılığının ardından Celtic menajeri Brandon Rodgers, resmi olarak 3.5 yıllığına Leicester City'nin başına getirildi.

Leicester City Rodgers'ı açıkladı... İngiltere Premier League ekiplerinden Leicester City, takımın başına Brandon Rodgers'ın getirildiğini resmen duyurdu. Rodgers, Celtic'in menajerliğini yaptığı dönemde İslam Slimani'yi transfer etmek istemiş ama başaramamıştı. Brandon Rodgers'ın takımın başına geçmesiyle beraber Slimani'nin önümüzdeki dönemde İngiltere'de yeniden forma giymesi mümkün olabilir.

Rodgers ile Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalayan Leicester City, tecrübeli teknik adamın pazar günü Watford ile oynanacak lig maçında takımın başında olacağını açıkladı.



