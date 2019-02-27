27 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Slimani'ye piyango! 3.5 yıllık anlaşma

Slimani'ye piyango! 3.5 yıllık anlaşma
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.02.2019

'de gösterdiği performans nedeniyle çokça eleştirilen ve son oynanan iki resmi karşılaşmada kadroya alınmayan İslam Slimani'ye müjde gibi bir haber geldi. Bonservisinin bulunduğu , Fransız menajer Claude Puel ile yollarını resmen ayırdı. bu gelişmenin ardından Slimani için bir umut doğdu. Puel'in ayrılığının ardından Celtic menajeri , resmi olarak 3.5 yıllığına Leicester City'nin başına getirildi.

Rodgers'ı açıkladı... ekiplerinden Leicester City, takımın başına 'ın getirildiğini resmen duyurdu. Rodgers, Celtic'in menajerliğini yaptığı dönemde İslam Slimani'yi transfer etmek istemiş ama başaramamıştı. Brandon Rodgers'ın takımın başına geçmesiyle beraber Slimani'nin önümüzdeki dönemde İngiltere'de yeniden forma giymesi mümkün olabilir.

Rodgers ile Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalayan Leicester City, tecrübeli teknik adamın pazar günü Watford ile oynanacak lig maçında takımın başında olacağını açıkladı.

Fenerbahçe idmanında gözler onu aradı... FENERBAHÇE İDMANINDA GÖZLER ONU ARADI...

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