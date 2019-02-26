26 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe idmanında gözler onu aradı...

Fenerbahçe, Beşiktaş'la Vodafone Park'ta dün oynadıkları nefes kesen derbi mücadelesinin ardından yeniden lige konsantre oldu. Saro lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına hız kesmeden başlarken antrenmanla ilgili bir detay gözlerden kaçmadı...

Giriş Tarihi: 26.02.2019 17:30 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 17:36
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Fenerbahçe idmanında gözler onu aradı...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı..

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Fenerbahçe idmanında gözler onu aradı...

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda dün derbide forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.

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Fenerbahçe idmanında gözler onu aradı...

Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yaptı.

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Fenerbahçe idmanında gözler onu aradı...

GÖZLER SLIMANI'Yİ ARADI

Antrenman bireysel çalışmalarla sona ererken gözler bir ismi aradı....

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Fenerbahçe idmanında gözler onu aradı...

Ersun Yanal, Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada Frey ve Slimani'ye kadroda yer vermemişti.

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