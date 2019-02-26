26 Şubat 2019, Salı
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Fenerbahçe idmanında gözler onu aradı...
Fenerbahçe, Beşiktaş'la Vodafone Park'ta dün oynadıkları nefes kesen derbi mücadelesinin ardından yeniden lige konsantre oldu. Saro lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına hız kesmeden başlarken antrenmanla ilgili bir detay gözlerden kaçmadı...
Giriş Tarihi: 26.02.2019 17:30 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 17:36
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