27 Şubat 2019, Çarşamba

BASKETBOL

THY Avrupa Ligi'nde Türk gecesi

THY Avrupa Ligi'nde Türk gecesi
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

Basketbol 'nin 24. haftasında Beko, yarın sahasında ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

Son yıllarda 'nin en başarılı takımlarından sarı-lacivertliler, bu sezon da iyi grafiğini sürdürüyor. Sırp başantrenör 'in öğrencileri, bu sezon 23 maçta 20 galibiyet, 3 yenilgi alarak 16 takımlı ligde liderlik koltuğunda oturuyor. Beko, play-off'lara kalmayı geçen hafta, normal sezonun bitimine 8 maç kala garantilemişti.

Avrupa'da özlediği iyi performansı bu sezon başantrenör yönetiminde sergileyen lacivert-beyazlı takım ise 15 galibiyet, 8 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı ev sahibi 89-83 kazanmıştı.

AVRUPA'DAKİ 14. RANDEVU
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Avrupa kupalarında bugüne dek 13 kez karşılaştı.

Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 10, lacivert-beyazlı takım ise 3 galibiyet elde etti.

FIBA organizasyonlarında iki kez karşılaşan takımlar, birer galibiyet aldı. THY Avrupa Ligi'ndeki 11 mücadelede ise Fenerbahçe 9, Anadolu Efes 2 galibiyet yaşadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Darüşşafaka Tekfen İsrail deplasmanında Darüşşafaka Tekfen İsrail deplasmanında
Nuggets'tan peş peşe 5. galibiyet Nuggets'tan peş peşe 5. galibiyet
THY Euroleague'de 24. hafta heyecanı THY Euroleague'de 24. hafta heyecanı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör