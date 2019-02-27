27 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor

F.Bahçe'de Ç. Rizespor hazırlıkları sürüyor
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

'in 24'üncü haftasında cumartesi günü sahasında 'u konuk edecek , bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başlayıp, sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-Lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Obradovic - Ataman rekabetinde 41. randevu Obradovic - Ataman rekabetinde 41. randevu
UEFA sıralamayı açıkladı! F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi fark UEFA sıralamayı açıkladı! F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi fark
Slimani'ye piyango! 3.5 yıllık anlaşma Slimani'ye piyango! 3.5 yıllık anlaşma
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör