27 Şubat 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Obradovic - Ataman rekabetinde 41. randevu

Obradovic - Ataman rekabetinde 41. randevu
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

Beko Başantrenörü ile Başantrenörü arasındaki rekabette, Sırp teknik adamın üstünlüğü bulunuyor.

THY 'nde başarılı bir sezon geçiren Beko ile , 24. haftada yarın karşı karşıya gelecek.

Lider Fenerbahçe Beko ile 4. Anadolu Efes'in karşı karşıya geleceği müsabaka, iki başantrenör arasındaki 41. randevu olacak.

Avrupa'da söz sahibi iki başantrenörün rekabeti, 18 Nisan 2000'de Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde başladı. Yunanistan'ın Panathinaikos takımını çalıştıran Obradovic ile o dönemdeki adı Efes Pilsen olan Anadolu Efes'in başındaki karşı karşıya geldi. Müsabakayı Sırp başantrenör Obradovic'in takımı 81-71 kazandı.

İki başantrenörün 20 yıla yaklaşan rekabetinde bugüne kadar birbirleriyle oynadıkları maçlarda Obradovic'in takımları 26, Ataman'ın ekipleri ise 14 defa sahadan galip ayrıldı.

ATAMAN'IN ATAŞEHİR'DE GALİBİYETİ YOK
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı takımlar, yönetimindeki Fenerbahçe'ye karşı Ataşehir'deki ve 'nda galibiyet alamadı.

Ataman, Galatasaray ve Anadolu Efes'in başında farklı kulvarlarda 14 kez Ataşehir'de parkeye çıktı. Bu müsabakaların tamamını Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli ekip kazandı.

SON 5 MAÇIN 3'ÜNÜN GALİBİ ATAMAN
Obradovic-Ataman rekabetinde, son 5 maçın 3'ünü Ataman'ın çalıştırdığı takım kazandı.

'nda 14 Şubat 2018'de oynanan ve lacivert-beyazlı ekibin 83-80 üstünlüğüyle sona eren müsabakanın ardından yapılan 2 maçı da Ataman'ın öğrencileri üstün tamamladı.

Sonrasındaki 2 müsabakadan ise Obradovic'in takımı galip ayrıldı.

OBRADOVİC-ATAMAN REKABETİ
Fenerbahçe ve Panathinaikos'u çalıştıran Obradovic ile Anadolu Efes, Ülkerspor ve Galatasaray'ın başında yer alan Ataman'ın, bu takımlarla birbirlerine rakip oldukları maçlar şöyle:

YerTarihOrganizasyonMaçSonuç
Selanik18.04.2000Avrupa Ligi Dörtlü FinalPanathinaikos-Efes Pilsen81-71
Siena31.10.2002Avrupa LigiM.Siena-Panathinaikos77-69
Atina15.01.2003Avrupa LigiPanathinaikos-M.Siena64-56
Siena06.03.2003Avrupa LigiM.Siena-Panathinaikos82-76
Atina16.04.2003Avrupa LigiPanathinaikos-M.Siena111-103
İstanbul08.12.2004Avrupa LigiÜlker-Panathinaikos66-64
Atina03.02.2004Avrupa LigiPanathinaikos-Ülker79-72
İstanbul31.10.2005Avrupa LigiÜlker-Panathinaikos66-82
Atina21.12.2005Avrupa LigiPanathinaikos-Ülker85-69
Samsun09.10.2013Cumhurbaşkanlığı KupasıFenerbahçe-Galatasaray64-62
İstanbul (Abdi İpekçi)09.12.2013Basketbol Süper LigiGalatasaray-Fenerbahçe77-62
İstanbul (Ülker Sports Arena)31.03.2014Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Galatasaray77-52
İstanbul (Ülker Sports Arena)03.06.2014Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Galatasaray89-70
İstanbul (Ülker Sports Arena)05.06.2014Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Galatasaray74-73
İstanbul (Abdi İpekçi)08.06.2014Basketbol Süper LigiGalatasaray-Fenerbahçe73-64
İstanbul (Abdi İpekçi)10.06.2014Basketbol Süper LigiGalatasaray-Fenerbahçe88-82
İstanbul (Ülker Sports Arena)13.06.2014Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Galatasaray76-63
İstanbul (Abdi İpekçi)16.06.2014Basketbol Süper LigiGalatasaray-Fenerbahçe85-77
İstanbul (Ülker Sports Arena)17.11.2014Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Galatasaray85-74
İstanbul (Abdi İpekçi)09.03.2015Basketbol Süper LigiGalatasaray-Fenerbahçe92-88
İstanbul (Ülker Sports Arena)21.05.2015Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Galatasaray93-67
İstanbul (Abdi İpekçi)24.05.2015Basketbol Süper LigiGalatasaray-Fenerbahçe70-69
İstanbul (Ülker Sports Arena)27.05.2015Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Galatasaray67-59
İstanbul (Abdi İpekçi)02.11.2015Basketbol Süper LigiGalatasaray-Fenerbahçe80-63
İstanbul (Ülker Sports Arena)27.02.2016Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Galatasaray77-68
İstanbul (Ülker Sports Arena)25.05.2016Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Galatasaray93-79
İstanbul (Ülker Sports Arena)27.05.2016Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Galatasaray80-55
İstanbul (Abdi İpekçi)29.05.2016Basketbol Süper LigiGalatasaray-Fenerbahçe65-63
İstanbul (Abdi İpekçi)31.05.2016Basketbol Süper LigiGalatasaray-Fenerbahçe75-82
İstanbul (Abdi İpekçi)28.10.2016Avrupa LigiGalatasaray-Fenerbahçe87-103
İstanbul (Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu)13.11.2016Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Galatasaray92-74
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)26.01.2017Avrupa LigiFenerbahçe-Galatasaray85-80
İstanbul (Abdi İpekçi)12.03.2017Basketbol Süper LigiGalatasaray-Fenerbahçe75-79
İstanbul (Sinan Erdem)19.01.2018Avrupa LigiAnadolu Efes-Fenerbahçe84-89
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)4.02.2018Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Anadolu Efes100-74
İstanbul (Sinan Erdem)14.02.2018Türkiye KupasıFenerbahçe-Anadolu Efes80-83
Ankara (Ankara)3.10.2018Cumhurbaşkanlığı KupasıFenerbahçe-Anadolu Efes62-65
İstanbul (Sinan Erdem)25.10.2018Avrupa LigiAnadolu Efes-Fenerbahçe89-83
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)5.11.2018Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Anadolu Efes86-79
Ankara (Ankara)17.02.2019Türkiye KupasıFenerbahçe-Anadolu Efes80-70

Not: Ligde 2013-2014 sezonunda play-off final serisinin son maçında Galatasaray, sahaya çıkmadığı için Fenerbahçe hükmen 20-0 galip sayılmıştı. Bu karşılaşma istatistiklere dahil edilmemiştir.

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