21 Şubat 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Sadık Çiftpınar: "Akıllı davranabilseydik..."

Sadık Çiftpınar: Akıllı davranabilseydik...
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.02.2019

 Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit'e elenen 'de  açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit'e elenen 'de Sadık Çiftpınaraçıklamalarda bulundu.

"İlk yarıda oyuna biz hükmettik"

"Maçın başında kötü gol yemek olumsuz etkiledi. İlk yarıda oyuna biz hükmettik. Mehmet ağabeyin golü ile eşitliği yakaladık. İkinci yarı bizim istediğimiz gibi başladı ve öyle gitti. Ancak basit hatalar.. Kendi ayağımızdaki topu rakibe verdik ve gol oldu."

"Akıllı davranabilseydik..."

"Akıllı davranabilseydik, 2-1 ile turu alıp dönebilirdik. Böyle bir taraftar desteğine karşı da iyi oynadık. Hataların cezasını çekiyorsunuz, hepsi bir ders olacak. Artık sadece elimizde lig kaldı. İnşallah maçıyla galibiyet serisine başlarız."

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