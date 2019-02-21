Sadık Çiftpınar: "Akıllı davranabilseydik..."

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit'e elenen Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit'e elenen Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınaraçıklamalarda bulundu.

"İlk yarıda oyuna biz hükmettik"

"Maçın başında kötü gol yemek olumsuz etkiledi. İlk yarıda oyuna biz hükmettik. Mehmet ağabeyin golü ile eşitliği yakaladık. İkinci yarı bizim istediğimiz gibi başladı ve öyle gitti. Ancak basit hatalar.. Kendi ayağımızdaki topu rakibe verdik ve gol oldu."

"Akıllı davranabilseydik..."

"Akıllı davranabilseydik, 2-1 ile turu alıp dönebilirdik. Böyle bir taraftar desteğine karşı da iyi oynadık. Hataların cezasını çekiyorsunuz, hepsi bir ders olacak. Artık sadece elimizde lig kaldı. İnşallah Beşiktaş maçıyla galibiyet serisine başlarız."