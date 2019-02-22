22 Şubat 2019, Cuma
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Ayew forvette etkili olamadı
Giriş Tarihi: 22.02.2019
Fenerbahçe'nin Ganalı oyuncusu Andre Ayew dün akşam sahada sarı-lacivertlilerin santrforu olarak çıktı.
Daha önce Slimani'den beklediği verimi alamayan Ersun Yanal, Zenit deplasmanında ilk 11'de Ayew'i tercih etti. Ancak Ganalı yıldız, rakip kalede hiçbir varlık gösteremedi. Karşılaşmanın son dakikalarında oyuna giren Slimani de golü bulamayınca F.Bahçe turu geçme şansını kullanamadı.
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