22 Şubat 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Ayew forvette etkili olamadı

Ayew forvette etkili olamadı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.02.2019

Fenerbahçe'nin Ganalı oyuncusu Andre Ayew dün akşam sahada sarı-lacivertlilerin santrforu olarak çıktı.

Daha önce Slimani'den beklediği verimi alamayan , Zenit deplasmanında ilk 11'de Ayew'i tercih etti. Ancak Ganalı yıldız, rakip kalede hiçbir varlık gösteremedi. Karşılaşmanın son dakikalarında oyuna giren Slimani de golü bulamayınca F.Bahçe turu geçme şansını kullanamadı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
İngiliz hakemden skandal karar! İngiliz hakemden skandal karar!
Fenerbahçe'den çifte imza! Fenerbahçe'den çifte imza!
Kameni bombaladı! Flaş açıklamalar Kameni bombaladı! Flaş açıklamalar
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör