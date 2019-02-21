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İngiliz hakemden skandal karar!
Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 Giriş Tarihi: 21.02.2019
UEFA Avrupa Ligi son 32. turu rövanş maçında Zenit ile Fenerbahçe karşı karşıya geldiği maçta İngiliz skandal karara imza attı.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Zenit'e konuk olduğu maçta sarı-lacivertli takım penaltı bekledi. Karşılaşmanın 13. dakikasında gerçekleşen pozisyonda Eljif Elmas hava topu mücadelesinde ceza alanında yerde kaldı, hakem Michael Oliver oyunu devam ettirdi.
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