21 Şubat 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

İngiliz hakemden skandal karar!

İngiliz hakemden skandal karar!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 Giriş Tarihi: 21.02.2019

son 32. turu rövanş maçında Zenit ile karşı karşıya geldiği maçta İngiliz skandal karara imza attı.

Temsilcimiz 'nin son 32 turu rövanşında Zenit'e konuk olduğu maçta sarı-lacivertli takım penaltı bekledi. Karşılaşmanın 13. dakikasında gerçekleşen pozisyonda Eljif Elmas hava topu mücadelesinde ceza alanında yerde kaldı, hakem Michael Oliver oyunu devam ettirdi.

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