22 Şubat 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Martin Skrtel milli takımı bıraktığını açıkladı

Skrtel milli takımı bıraktı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.02.2019

'nin Slovakyalı savunmacısı , Milli takımı bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla milli takımı bıraktığını duyuran 34 yaşındaki tecrübeli stoper, "15 yıl sonra Milli takımdan emekli olmaya karar verdim. Slovakya forması giymek her zaman bir zevk ve şerefti. Ülkemi temsil ettiğim için son derece gururluyum. İkinci ailemden ayrılmak zor bir karardı. Ancak 34 yaşındayım ve zamanı durduramıyoruz, artık başkalarına yer verme zamanı geldi. Çalıştığım tüm arkadaşlarıma, hocalarıma ve teknik ekiplere teşekkür ederim. Ayrıca taraftarlarımza, yıllarca verdikleri destekten dolayı, çok teşekkürler. Takımdan ayrılıyorum ancak düşüncelerim hep sizinle olacak çocuklar. Sahada formamız için savaştığım andaki aynı güçle sizi destekleyeceğim, gelecek için size iyi şanslar diliyorum. Anılar kalbimde sonsuza dek kalacak" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
İşte F.Bahçe'nin yeni sezon bombası! Yer yerinden oynayacak İşte F.Bahçe'nin yeni sezon bombası! Yer yerinden oynayacak
Yıldız oyuncudan transfer itirafı! F.Bahçe'den teklif aldım Yıldız oyuncudan transfer itirafı! "F.Bahçe'den teklif aldım"
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör