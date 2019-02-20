20 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe deplasmanda tur peşinde

Fenerbahçe deplasmanda tur peşinde
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 Giriş Tarihi: 20.02.2019

, Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Rus ekip Zenit karşısında, deplasmanda tur arayacak.

Geçen hafta Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı İslam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.

, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması durumunda tek farklı yenilgilerde bile turu geçecek. Maçta normal süre Zenit'in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek.

şehriyle aynı ismi taşıyan statta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiltere'den hakem Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayımlanacak.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Fenerbahçe'de listesinde bulunan isimler arasında tek eksik futbolcu var.

Sarı-lacivertlilerde, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen , rövanşta forma giyemeyecek.

YANAL, 9 FUTBOLCUSUNU KULLANAMAYACAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü , UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu kullanamayacak.

Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden , ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler ve Miha Zajc UEFA listesinde bulunmuyor.

Ayrıca TFF listesinde de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen de UEFA listesine alınmadı.

Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesinde yer almıyor.

SANTRFOR GÖREVİ AYEW'E
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın santrfor bölgesinde Andre Ayew'i kullanması bekleniyor.

Roberto Soldado'nun UEFA listesinde yer almaması, Slimani ve Michael Frey'in ise kötü performansları nedeniyle Yanal'ın ileri uçta Ganalı isme forma vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Zenit karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

, Şener Özbayraklı, , Sadık Çiftpınar, , , Jailson, Eljif Elmas, , , Ayew.

Öte yandan, Fenerbahçe, Rusya'da soğuk bir havada maça çıkacak. Saint Petersburg'da karşılaşma saatinde sıcaklığın sıfırın altında 9 derece olması bekleniyor.

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