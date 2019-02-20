20 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Tolgay'a dürümlü protesto

Tolgay'a dürümlü protesto
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.02.2019

Pazartesi günü 'ta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar, ara döneminde sarı-lacivertli kulübe giden için sürpriz bir hazırlıyor.

Pazartesi günü 'ta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar, ara döneminde sarı-lacivertli kulübe giden için sürpriz bir hazırlıyor. Özellikle F.Bahçe armasını öptükten sonra yaptığı açıklamalar yüzünden tepki çeken Tolgay'a, "dürüm" temalı protesto yapılacağı ifade edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Ersun Yanal'dan Zenit 11'ine derbi ayarı! Ersun Yanal'dan Zenit 11'ine derbi ayarı!
Arda, Emre ve Aziz Yıldırım bir arada Arda, Emre ve Aziz Yıldırım bir arada
Fenerbahçe'ye bir şok daha! Avrupa'nın en kötüsü... Fenerbahçe'ye bir şok daha! Avrupa'nın en kötüsü...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör