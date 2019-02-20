20 Şubat 2019, Çarşamba
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Tolgay'a dürümlü protesto
Giriş Tarihi: 20.02.2019
Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar, ara transfer döneminde sarı-lacivertli kulübe giden Tolgay Arslan için sürpriz bir protesto hazırlıyor.
Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar, ara transfer döneminde sarı-lacivertli kulübe giden Tolgay Arslan için sürpriz bir protesto hazırlıyor. Özellikle F.Bahçe armasını öptükten sonra yaptığı açıklamalar yüzünden tepki çeken Tolgay'a, "dürüm" temalı protesto yapılacağı ifade edildi.
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