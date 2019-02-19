Ya bahar ya kara kış

Fenerbahçe en kritik haftaya girdi. Hedef Avrupa’da tur, derbide ise en az bir puan. Hem tur hem derbi kaybedilirse ‘kabus senaryosu’ geri gelecek

Sezonun belki de en önemli haftasını yaşayacak olan Fenerbahçe'de nefesler tutuldu... Sarılacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Zenit ile 1-0'ın rövanşına çıkacak. Alınacak sonuca göre elde kalan son hedef Avrupa'da yola 'devam' ya da 'tamam' denilecek. Bu maçın ardından ise ligde Beşiktaş derbisi var. Vodafone Park'taki dev mücadele pazartesi oynanacak. Averajla 15. sırada yer alan sarı- lacivertli ekibi olası bir mağlubiyette yeniden düşme hattına girme tehlikesi bekliyor.



ÖNCELİK ZENİT'TE, DERBİ SONRA



Samandıra'da 'kırmızı alarm' veren teknik heyet 5 günde oynanacak iki tarihi maç öncesi oyuncuları motive etmeye çalışıyor. Ersun Yanal, önceliklerinin Zenit olduğunu hatırlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, Rusya'da iyi bir skorla turun geçilmesinin, Beşiktaş derbisine de olumlu yansıyacağını düşünüyor. Hedef iki karşılaşmayı da kazanıp baharı getirmek. Hem tur hem derbinin kaybedilmesi halinde ise kara kış sürecek, ligin kalan bölümü kabus gibi geçecek.



Forvet ve sağ bekte sıkıntı



Ersun Yanal'ın Zenit karşısında ilk maçtaki 11'i büyük ölçüde koruması bekleniyor. Ancak iki mevkide sıkıntı var. İlki forvet... Soldado UEFA listesinde yok. İslam Slimani formsuz. Frey ise yetersiz. Her şeye rağmen Slimani yine onbirin ilk adayı! Ancak tecrübeli hocanın Moses ya da Ayew'i bu bölgede değerlendirmeyi de alternatifler arasına aldığı belirtildi. Son karar maç günü verilecek. Sağ bekte ise Isla'nın sarı kart cezalısı olması, Dirar'ın da listede yer almaması nedeniyle Şener Özbayraklı formaya yakın.



Start verildi



Zenit maçının hazırlıkları bir günlük iznin ardından başladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen oyuncular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maçlar yaptı.



Yalnızca bir davul



Rusya'ya gidecek Fenerbahçeli taraftarlara yönetimden uyarı geldi. Maç günü Saint Petersburg'da tek başına yürünmemesi, alkol alınmaması, stada polislerin eşlik edeceği özel tahsisli otobüslerle gidilmesi istendi. Meşale de yasak. Tribüne yalnızca 1 davul sokulmasına izin verileceği bildirildi