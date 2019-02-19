Deplasmanda Avrupa’nın en kötüsü

Dış sahada 5 gol atabilen F.Bahçe, Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük liginde bu alanın en kötüsü oldu

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'nin deplasman performansı adeta içler acısı... Süper Lig'de şu ana kadar 11 deplasmana çıkan Sarı-Lacivertliler rakip ağlara sadece 5 gol gönderebildi. Kanarya, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında bu alanın en kötüsü durumunda. Fenerbahçe'nin ardından Alman kulübü Nurnberg ve Fransız ekibi Amiens 6 golle sıralandı