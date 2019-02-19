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Deplasmanda Avrupa’nın en kötüsü
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 Giriş Tarihi: 18.02.2019
Dış sahada 5 gol atabilen F.Bahçe, Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük liginde bu alanın en kötüsü oldu
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'nin deplasman performansı adeta içler acısı... Süper Lig'de şu ana kadar 11 deplasmana çıkan Sarı-Lacivertliler rakip ağlara sadece 5 gol gönderebildi. Kanarya, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında bu alanın en kötüsü durumunda. Fenerbahçe'nin ardından Alman kulübü Nurnberg ve Fransız ekibi Amiens 6 golle sıralandı
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