Vesely ile 3 yıl daha

Fenerbahçe Beko, Çek basketbolcu Jan Vesely'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı.

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Sarı-lacivertliler, tecrübeli pivot ile yoluna 2021-22 sezonuna kadar devam edecek. 7 sezondur Fenerbahçe'de forma giyen 29 yaşındaki basketbolcu için siteden şu açıklamayı yapıldı: "Kritik başarılarda önemli payı bulunan Vesely'e Fenerba hçe'de nice büyük başarılar ve kupalar dileriz." Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için de görüşmeler sürüyor.