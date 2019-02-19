19 Şubat 2019, Salı
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Japon santrforun bu sezon sonu Premier Lig ekibi Leicester City ile olan sözleşmesi sona eriyor.
Japonya'dan Fenerbahçe için Okazaki iddiası
Giriş Tarihi: 19.02.2019
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın düzenlediği basın toplantısında Kyoto News muhabiri Fenerbahçeyle ilgili flaş bir iddia gündeme getirdi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bugün imzalanan sponsorluk anlaşması için düzenlediği basın toplantısında, Japonya'da yayın yapan Kyoto News muhabiri, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Japon muhabir, ülkesi basınında Fenerbahçe'nin Shinji Okazaki ile ilgilendiği yönünde haberler çıktığını söyledi.
Ara transferde ismi Fenerbahçe ile anılan 32 yaşındaki oyuncunun Slimani ile takası gündeme gelmişti.
Japon santrforun bu sezon sonu Premier Lig ekibi Leicester City ile olan sözleşmesi sona eriyor.
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