19 Şubat 2019, Salı

FENERBAHÇE

Japonya'dan Fenerbahçe için Okazaki iddiası

Japonya'dan F.Bahçe için Okazaki iddiası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.02.2019

Başkanı 'ın düzenlediği basın toplantısında muhabiri Fenerbahçeyle ilgili flaş bir iddia gündeme getirdi.

Başkanı 'ın bugün imzalanan sponsorluk anlaşması için düzenlediği basın toplantısında, 'da yayın yapan muhabiri, ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Japon muhabir, ülkesi basınında Fenerbahçe'nin ile ilgilendiği yönünde haberler çıktığını söyledi.

Ara transferde ismi Fenerbahçe ile anılan 32 yaşındaki oyuncunun Slimani ile takası gündeme gelmişti.

Japon santrforun bu sezon sonu ekibi Leicester City ile olan sözleşmesi sona eriyor.


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