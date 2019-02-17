17 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Slimani yine yokları oynadı

Slimani yine yokları oynadı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.02.2019

Geçtiğimiz salı günü Avrupa Ligi'ndeki Zenit maçında fileleri sarsan İslam Slimani, dün yine ilk 11'deydi.

kalesine 2 isabetsiz şut çeken Cezayirli, hiçbir tehlike yaratamadı. Saha içinde adeta ruh gibi gezen Slimani, yokları oynadı. 'de sadece 1 golü olan Slimani, bir kez daha "F.Bahçe golcüsü değil" yorumları yaptırdı.
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